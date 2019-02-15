ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

В Минске проходит конкурс камерных ансамблей "Струны Арфея"

В эти дни в Минске проходит городской открытый конкурс камерных ансамблей "Струны Арфея". Участие принимают 150 музыкантов - дуэты, трио, квинтеты. В этом году впервые заявки на конкурс подали не только ученики музыкальных школ, но и педагоги. Победителей определит профессиональное жюри.

Завтра последний день конкурса. В Минском городском колледже имени Глинки запланирован концерт и награждение победителей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все