В Минске проходит конкурс камерных ансамблей "Струны Арфея"

В эти дни в Минске проходит городской открытый конкурс камерных ансамблей "Струны Арфея". Участие принимают 150 музыкантов - дуэты, трио, квинтеты. В этом году впервые заявки на конкурс подали не только ученики музыкальных школ, но и педагоги. Победителей определит профессиональное жюри.