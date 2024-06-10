В Минске проходит "Пионовый фест"

Вцентре белорусской столицы феерия аромата и красок.На душистой выставке в Минске - "Пионовом фесте" - собрано более 300 сортов нежных растений, в том числе из частных коллекций: махровые, розоподобные, узколистные. Представлены бутоны как зарубежной селекции, так и белорусской. На "цветочное дефиле" в экспозиции пионы собираются уже в третий раз.