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В Минске проходит "Пионовый фест"

Вцентре белорусской столицы феерия аромата и красок.На душистой выставке в Минске - "Пионовом фесте" - собрано более 300 сортов нежных растений, в том числе из частных коллекций: махровые, розоподобные, узколистные. Представлены бутоны как зарубежной селекции, так и белорусской. На "цветочное дефиле" в экспозиции пионы собираются уже в третий раз.

Рядом картины, на которых также цветут пионы. Белорусские художники и дизайнеры воплотили букеты акварелью, пастелью и маслом. Насладиться пионовым фейерверком можно до конца недели.

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