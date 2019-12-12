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В Минске проходит выставка-конкурс "Лед. Цветы. Фантазия"
Посетить мир флористической сказки и почувствовать новогоднее настроение. В Минске проходит ежегодная республиканская выставка-конкурс под названием "Лед. Цветы. Фантазия". На ней представлено более 300 разных творческих работ. Необычные ели, рождественские венки, игрушки, цветочные коллажи и скульптуры - все преимущественно из природных материалов. Работы оценивают по разным критериям: отмечают идею, технику, цветовое решение и композицию. Экспозиция в Республиканском центре экологии и краеведения будет работать до 19 января. Также лучшие работы покажут на выставке во Дворце Республике во время благотворительной акции "Наши дети".
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