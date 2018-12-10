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В Минске прошел благотворительный вечер "Тарелка-Маркет"

Крафтовую керамику и другие инклюзивные вещи представили социальные учреждения Минской области. Воспитанники Столбцовского, Свирского и Пуховичского домов-интернатов презентовали работы, сделанные своими руками. Поучаствовать в мастер-классах по праздничному декору и созданию оригинальных подарков, а также приобрести керамическую посуду смогли все желающие.

Проект проходит при поддержке благотворительных организаций Польши и направлен на укоренение арт-терапии и идей социального предпринимательства в практики домов-инетрнатов.

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