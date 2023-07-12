В Минске прошел городской фестиваль ландшафтного искусства

Фестиваль ландшафтного искусства прошел в Минске. Проект "Цветы Немиги" объединил все районы столицы. Свои колоритные "панно" озеленители представили в сквере Старостинская слобода. Тематикой всех композиций стала "Природа - как путь к миру и созданию".

Так, в дизайнерском миксе собрались бегонии и гортензии, привитые формы деревьев и кустарников. Арт-инсталляции дополнили цветущими вазонами и скамейками для отдыха.