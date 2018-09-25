Мастер-класс от ведущей домристки Екатерины Мочаловой

Звуки домры стирают все границы. В Минск с мастер-классами приехала уроженка Беларуси - ведущая домристка России Екатерина Мочалова. В течение нескольких дней она делилась собственными профессиональными секретами. На встречу приехали музыканты из Могилева, Молодечно, Бобруйска и других городов Беларуси.