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Мастер-класс от ведущей домристки Екатерины Мочаловой

Звуки домры стирают все границы. В Минск с мастер-классами приехала уроженка Беларуси - ведущая домристка России Екатерина Мочалова. В течение нескольких дней она делилась собственными профессиональными секретами. На встречу приехали музыканты из Могилева, Молодечно, Бобруйска и других городов Беларуси.

После мастер-классов Екатерина Мочалова продемонстрировала виртуозное владение домрой на собственном концерте.

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