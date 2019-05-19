В Минске прошла "Ночь музеев"

Международная акция "Ночь музеев" прошла в белорусской столице. К культурному событию наша страна присоединилась уже в 14 раз. Музейные квесты, ожившие полотна и путешествия во времени. В этом году в бессонницу окунулись более двух десятков столичных музеев и арт-локаций. Культурная ночь окутала не только Минск, но и районные и областные центры.

Какой маршрут ночью организаторы подготовили для истинных эстетов, знает наш культурный обозреватель Дарья Тарасова. В Национальном художественном посетители могли не просто прогуляться по залам музея, но и развить свое шестое чувство. Для поклонников высокого искусства было задействовано 15 тематических локаций. Всем предлагали, вооружившись аудиогидом, ознакомиться с коллекцией русского искусства и отыскать тайные символы полотен, попасть на открытие выставки, посвященной II Европейским играм, насладиться живым выступлением солистов Большого театра Беларуси. А также в качестве бонуса заглянуть в коллекции ведущих музеев мира. Например, совершить художественное путешествие по маршрутам княжества Лихтенштейн.

Местом притяжения модников минувшей ночью стал музей с пушкой

Национальный исторический удивлял программой "Мод найт". Помимо исторических квестов, посетителей пригласили на бал. А вот арт-дворик стал рекордсменом среди музейщиков, он продолжил работу до часа ночи. Здесь прошел показ одежды белорусских дизайнеров и театральные перформансы от актеров Французского международного общественного объединения "Театро".

Цена билетов на самое культурное событие варьировалась от 2 до 15 рублей