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В Минске прошла "Ночь музеев"
Международная акция "Ночь музеев" прошла в белорусской столице. К культурному событию наша страна присоединилась уже в 14 раз. Музейные квесты, ожившие полотна и путешествия во времени. В этом году в бессонницу окунулись более двух десятков столичных музеев и арт-локаций. Культурная ночь окутала не только Минск, но и районные и областные центры.
Какой маршрут ночью организаторы подготовили для истинных эстетов, знает наш культурный обозреватель Дарья Тарасова. В Национальном художественном посетители могли не просто прогуляться по залам музея, но и развить свое шестое чувство. Для поклонников высокого искусства было задействовано 15 тематических локаций. Всем предлагали, вооружившись аудиогидом, ознакомиться с коллекцией русского искусства и отыскать тайные символы полотен, попасть на открытие выставки, посвященной II Европейским играм, насладиться живым выступлением солистов Большого театра Беларуси. А также в качестве бонуса заглянуть в коллекции ведущих музеев мира. Например, совершить художественное путешествие по маршрутам княжества Лихтенштейн.
Местом притяжения модников минувшей ночью стал музей с пушкой
Национальный исторический удивлял программой "Мод найт". Помимо исторических квестов, посетителей пригласили на бал. А вот арт-дворик стал рекордсменом среди музейщиков, он продолжил работу до часа ночи. Здесь прошел показ одежды белорусских дизайнеров и театральные перформансы от актеров Французского международного общественного объединения "Театро".
Цена билетов на самое культурное событие варьировалась от 2 до 15 рублей
Однако некоторые участники "Ночи музеев" диктовали свои правила. Так, в Национальном центре современных искусств вход для посетителей в исторических костюмах был бесплатным. От сна в "Ночь музеев" отказался и Национальный академический театр имени Янки Купалы. Посетители смогли познакомиться с закулисной жизнью главной драматической площадки страны. Также зрителям представили выставку костюмов и макетов декораций к спектаклям.
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