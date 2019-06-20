В Минске прошла пресс-конференция Игоря Крутого. Смотрите интервью в "Панораме"

Минск станет одним из главных городов, которые будут включены в юбилейный тур Игоря Крутого. Накануне 65-летия народный артист России рассказал белорусским журналистам о своем предстоящем творческом вечере в Минске, о планах на будущее и о любви к нашему народу и стране. Час назад в столице завершилась пресс-конференция композитора для представителей СМИ. Один из самых волнующих вопросов касался предстоящей церемонии открытия II Европейских игр. Компания Игоря Крутого - подрядчик по организации церемоний открытия и закрытия форума. Глава команды прибыл в Минск, чтобы лично курировать ход подготовки к торжественному старту.



О новых штрихах, которые будут внесены в программу шоу, о секретах церемонии открытия, о личном отношении к спорту и о многом другом народный артист России рассказал в интервью Агентству теленовостей. Смотрите сегодня вечером в информационном выпуске "Панорамы".