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В Минске прошла пресс-конференция Игоря Крутого. Смотрите интервью в "Панораме"
Минск станет одним из главных городов, которые будут включены в юбилейный тур Игоря Крутого. Накануне 65-летия народный артист России рассказал белорусским журналистам о своем предстоящем творческом вечере в Минске, о планах на будущее и о любви к нашему народу и стране. Час назад в столице завершилась пресс-конференция композитора для представителей СМИ. Один из самых волнующих вопросов касался предстоящей церемонии открытия II Европейских игр. Компания Игоря Крутого - подрядчик по организации церемоний открытия и закрытия форума. Глава команды прибыл в Минск, чтобы лично курировать ход подготовки к торжественному старту.
О новых штрихах, которые будут внесены в программу шоу, о секретах церемонии открытия, о личном отношении к спорту и о многом другом народный артист России рассказал в интервью Агентству теленовостей. Смотрите сегодня вечером в информационном выпуске "Панорамы".
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