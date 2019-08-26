Праздник с грузинско-белорусским характером. В Минске прошла пятая "Тбилисоба". Более 40 выездных точек с хинкали, харчо, хачапури, чурчхелой. Свои изделия представляли как грузинские, так и белорусские мастера. Ярмарки, мастер-классы и даже настоящая белорусско-грузинская свадьба. Музыкальная программа объединила сотни сторонников многогранной и многоголосой Грузии. Хедлайнеры праздника - популярная группа "Мгзавреби".



Всего около 70 грузинских артистов выступили на нынешней "Тбилисобе" в самом сердце Минска.