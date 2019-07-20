В Минске простились с Августом Миловановым

Гражданская панихида прошла на сцене родного для актера Купаловского театра. Отдать дань памяти мастеру пришли его поклонники, коллеги и родственники. Главной драматической сцене страны Милованов служил 57 лет. За эти годы прожил десятки разноплановых ролей. Появлялся Милованов и на киноэкране. Зрители помнят его по фильму "Бронзовая птица" и телесериалу "Государственная граница" Увлекался режиссурой и преподавал в Академии искусств.



По театральной традиции с народным артистом простились аплодисментами. Похоронен Август Милованов на Восточном кладбище Минска.



