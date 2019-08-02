В Минске работает экспозиция японской графики

Заснеженные вершины горы Фудзи, цветение сакуры и портреты гейш. В Минскеработает экспозиция японской графики. В нее входят около шестидесяти гравюр более двадцати японских мастеров эпохи Эдо. Самые известные из них - Кацусика Хокусай и Андо Хиросигэ. Кстати, именно XVII - первая половина XIX столетий - это период расцвета не только в изобразительном искусстве Японии, но и в литературе, поэзии, театре.



Увидеть шедевры ксилографии можно до двадцать второго сентября. А чтобы лучше узнать Страну восходящего солнца, ее культуру и искусство, во время выставки проводят разные мастер-классы. На одном из них можно освоить технику традиционной японской живописи суми-э.



Суми-э - это вид монохромной живописи, в котором используются черная тушь и широкая гамма серых тонов. В Японии техника начала развиваться в VII веке, а в Европу пришла только в XIV.



