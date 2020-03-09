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В Минске открывается фестиваль "Великопостные концерты"
"Возрождаем культурные традиции". Под таким девизом в столице сегодня стартует фестиваль "Великопостные концерты". Погрузиться в глубину богослужебных песнопений и услышать шедевры мировой классической музыки. Инициативу монахини Иулиании Денисовой композитора и старшего регента Свято-Елисаветинского монастыря поддержали в Белорусской государственной академии музыки. И вот уже в 4-й раз событие в мире духовных мелодий соберет слушателей в дни Великого поста. В этом сезоне фестиваль пройдет на двух площадках: сцене Большого зала Академии музыки и на базе педагогического университета имени Максима Танка. Помимо концертов 14 марта запланирована открытая спевка - монахиня Иулиания проведет практическое занятие в Минской духовной семинарии. А завершится фестиваль 23 марта на сцене Купаловского театра благотворительным концертом праздничного хора Свято-Елисаветинского монастыря.
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