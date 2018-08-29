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В Минске стартовала экспедиция "Дорога к святыням"

Празднования Дня белорусской письменности начались сегодня с Минска. Менее получаса назад стартовала акция, которая традиционно открывает события литературного форума. Из Свято-Духова кафедрального собора в многодневный путь к Иваново отправилась экспедиция "Дорога к святыням".

Все подробности узнаем у Натальи Бордиловской. Она сейчас в самом сердце столицы - у центрального храма. 

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