В Минске стартует четвертый по счету фестиваль документального кино "Евразия.DOC"

Откроется форум в кинотеатре "Беларусь” отечественным фильмом Игоря Позняка "Знак равенства". Всего за время фестиваля зрителям покажут 28 документальных фильмов из 12 стран. Кроме этого, пройдут встречи с авторами и круглые столы с международными экспертами. Участники форума - известные кинодокументалисты из Азербайджана, Армении, Беларуси, России, США, Эстонии, Казахстана, Грузии. К слову, в этом году была подана 151 заявка из 17 стран.