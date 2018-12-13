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В Минске стартует Международный Рождественский оперный форум

Первые ноты - за "Доном Паскуале" маэстро Гаэтано Доницетти. В программе признанные спектакли и премьеры сезона, постановки "Саломея" и "Богема". Среди вип-гостей форума - оперная дива сопрано Ольга Перетятько. Услышим и молодые голоса академической сцены. В рамках оперного марафона пройдет и Международный Рождественский конкурс вокалистов. В этом сезоне подано более трех сотен заявок.

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