В Минске стартует Международный Рождественский оперный форум

Первые ноты - за "Доном Паскуале" маэстро Гаэтано Доницетти. В программе признанные спектакли и премьеры сезона, постановки "Саломея" и "Богема". Среди вип-гостей форума - оперная дива сопрано Ольга Перетятько. Услышим и молодые голоса академической сцены. В рамках оперного марафона пройдет и Международный Рождественский конкурс вокалистов. В этом сезоне подано более трех сотен заявок.