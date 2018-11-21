Участники детского "Евровидения" продолжают репетиции финала

Минск продолжает жить ожиданием финала детского "Евровидения". Сегодня второй день репетиций. На сцену "Минск-Арены" поднимались 10 конкурсантов. Это делегаты из Италии, Казахстана, Мальты, Польши, Сербии. Буквально в эти минуты заканчивается репетиция у команды из Уэльса. Кстати, перед своим первым прогоном артисты по хореографии встретились со своими статистами и исполнили совместный номер.

А в свободное от репетиций время конкурсанты примерили на себя актерскую профессию. Команда Белтелерадиокомпании продолжает снимать видеовизитки для каждого из двадцати участников. По режиссерской задумке, дети с помощью очков виртуальной реальности переносятся в разные уголки Беларуси. Ролики будут показывать на больших экранах в "Минск-Арене" за сорок секунд до выхода участника на сцену. Кстати, увидеть шоу вживую еще есть возможность. В продажу поступили дополнительные билеты на танцпол на генеральную репетицию, которая пройдет в субботу вечером. А чтобы зрители зарядились евровизионным настроем - гостей приглашают приходить заранее. В фойе организуют развлекательную программу.