ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

В Минске завершились живые прослушивания на телекастинги проекта "Фактор.by". А что, если не успел?

Марафон живых прослушиваний в новый сезон проектов "Фактор.by" и "Фактор.by 60+" завершен. Финальный аккорд отбора прозвучал 10 июля в белорусской столице.

За семь дней предкастингов в Минске на встречу тет-а-тет с музыкальными экспертами пришло более 500 претендентов. Прослушивание проходило вживую, без музыкального сопровождения. Кроме вокальных данных, важную роль сыграла и личная история участника. Среди исполнителей были гости из дальнего зарубежья - Сирии, Испании, Индии, Армении и Узбекистана.


Изображение
Поистине этот проект уже стал международным. И огромное количество и молодых исполнителей, и в том числе мы сразу отсматриваем участников на проект "Фактор.by 60+". Хочу напомнить, что это не конкурс вокалистов, это "Фактор.by". И в жизни человека, который приходит на этот проект, безусловно, должен присутствовать тот самый фактор, который подвигнул его, направил на наш проект.
Александра Гайдук, певица, телеведущая

Для тех, кто не успел заявить о своем таланте очно, есть уникальная возможность заполнить анкету в онлайн-режиме на сайте tvr.by. Заявки принимаются до конца июля. Не упустите свой шанс стать частью главного музыкального шоу страны!

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все