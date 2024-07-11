В Минске завершились живые прослушивания на телекастинги проекта "Фактор.by". А что, если не успел?

Поистине этот проект уже стал международным. И огромное количество и молодых исполнителей, и в том числе мы сразу отсматриваем участников на проект "Фактор.by 60+". Хочу напомнить, что это не конкурс вокалистов, это "Фактор.by". И в жизни человека, который приходит на этот проект, безусловно, должен присутствовать тот самый фактор, который подвигнул его, направил на наш проект.

Александра Гайдук, певица, телеведущая