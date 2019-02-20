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В Минском дворце детей и молодежи зазвучит джаз
В эти выходные - городской фестиваль-конкурс,в котором у маленьких талантов есть возможность заявить о себе. За 23 года существования джазового инструментального проекта в музыкальный мир вышло не одно поколение профессиональных музыкантов. На одной из репетиций побывала Лариса Гулякевич.
Лиза Марцукевич занимается музыкой во Дворце детей и молодежи несколько лет. Джаз - любимый музыкальный жанр. А инструментальная душа его, как известно, саксофон. Поэтому десятилетняя девочка выбрала именно этот духовой инструмент. Вместе со своим педагогом Анастасией Пенкрат готовится к очередному конкурсу "Я играю джаз". Ответственно, добросовестно, со здоровыми амбициями.
Проект "Я играю джаз" проходит здесь 23-й год для молодых и одаренных исполнителей-инструменталистов.
Инструментальный джаз - один из самых сложных оркестровых жанров. "Я играю джаз" - уникальный фестиваль-конкурс, в котором принимают участие дети, начиная с 6 лет. Развивается чувство ритма, стиля и импровизации.
Основатель ежегодного открытого городского конкурса солистов-инструменталистов - Василий Коназ. Руководитель считает, что джаз дает хорошее образование и воспитание.
В проекте "Я играю джаз" примут участие более 200 начинающих музыкантов. Фестиваль ансамблей и оркестров объединит коллективы, которые играют в жанре джазовой и эстрадной музыки. А в конкурсе будут соревноваться такие инструменты, как труба, тромбон, саксофон, гитара, бас-гитара, ударные и фортепиано.
23-й городской фестиваль-конкурс "Я играю джаз" открыт и для участников из всей Беларуси, и из-за границы. В этом году на конкурс, который пройдет 23 и 24 февраля, ждут российских музыкантов.
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