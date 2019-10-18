В Минском планетарии стартует II Международный фестиваль полнокупольных фильмов

В Минском планетарии сегодня стартует II Международный фестиваль полнокупольных фильмов. Участники приехали из 22 стран. Среди них Аргентина, Австралия, Исландия, Швейцария. Авторы привезли свои научно-популярные, анимационные и короткометражные работы. Всего в программу вошло более 40 полнокупольных лент. Лучших выберут в 6 номинациях. Кстати, оценивать творческие работы будет не только профессиональное жюри, но и зрители.



Фестиваль будет проходить в течение трех дней. Увидеть график можно на сайте Минского планетария. Кроме демонстрации полнокупольных фильмов, пройдут встречи с их авторами. Также в программе разные мастер-классы и выставка астрофотографии.



