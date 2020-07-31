В Минской галерее имени Щемелева открылась выставка Михаила Карпука

В Минской городской художественной галерее имени Щемелева открылась выставка известного белорусского мастера Михаила Карпука. Экспозиция из 30 живописных и графических полотен приурочена к 90-летию со дня рождения художника. Михаил Карпук - автор проектов белорусского кино и телевидения. Он оформил ряд спектаклей и фильмов, самые знаменитые из которых "Конец бабьего лета", "Вся королевская рать", "Последнее лето детства".