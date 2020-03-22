3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Могилеве стартует второй день прослушивания на талант-шоу Х-Factor
Команда Белтелерадиокомпании работает во Дворце культуры области с 9 утра. В кинозале уже настроен звук и свет, к предкастингу готова и экспертная группа. Кроме продюсеров шоу, в новом составе жюри финалистка национального отбора на "Евровидение 2020" КейСи и телеведущая и продюсер Ксения Фомич-Дюкова. Ближе к полудню уже заполнили анкеты более трех десятков участников. Сейчас они настраиваются на выступление.
Накануне на предкастинге прослушали 86 вокалистов со всех уголков страны
Сегодня организаторы ожидают увидеть еще больше талантов. Во Дворец культуры области может прийти любой желающий проявить вокальные данные в возрасте от 16 лет и старше. Зона регистрации закончит свою работу в 6 вечера, прослушивание же продлится до 20:00.
.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов