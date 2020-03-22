В Могилеве стартует второй день прослушивания на талант-шоу Х-Factor

Команда Белтелерадиокомпании работает во Дворце культуры области с 9 утра. В кинозале уже настроен звук и свет, к предкастингу готова и экспертная группа. Кроме продюсеров шоу, в новом составе жюри финалистка национального отбора на "Евровидение 2020" КейСи и телеведущая и продюсер Ксения Фомич-Дюкова. Ближе к полудню уже заполнили анкеты более трех десятков участников. Сейчас они настраиваются на выступление.



