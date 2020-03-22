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В Могилеве стартует второй день прослушивания на талант-шоу Х-Factor

Команда Белтелерадиокомпании работает во Дворце культуры области с 9 утра. В кинозале уже настроен звук и свет, к предкастингу готова и экспертная группа. Кроме продюсеров шоу, в новом составе жюри финалистка национального отбора на "Евровидение 2020" КейСи и телеведущая и продюсер Ксения Фомич-Дюкова. Ближе к полудню уже заполнили анкеты более трех десятков участников. Сейчас они настраиваются на выступление.

Накануне на предкастинге прослушали 86 вокалистов со всех уголков страны

Сегодня организаторы ожидают увидеть еще больше талантов. Во Дворец культуры области может прийти любой желающий проявить вокальные данные в возрасте от 16 лет и старше. Зона регистрации закончит свою работу в 6 вечера, прослушивание же продлится до 20:00.

Следующий город на кастинг-карте Х-Factor - Гомель

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