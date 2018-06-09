В Молодечно продолжается XVIII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии

В эти минуты начинает работать музыкально-поэтическая гостиная "Малая родина - начало мое и истоки". Со всех уголков Беларуси сюда приехали белорусские поэты, деятели культуры и искусств. Мероприятие проходит на площадке концертного зала Молодеченского дворца культуры.