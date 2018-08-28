ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

В Молодечно состоялся благотворительный концерт с участием фонда UNIHELP

Благотворительный концерт для помощи больным детям состоялся в Молодечно с участием фонда UNIHELP. На сцене летнего амфитеатра в парке Победы выступили популярные белорусские артисты. Во время концерта зрители могли передавать деньги для детей, которым необходимы помощь и поддержка.

После завершения концерта собранные средства передали в Международный фонд помощи детям. На сцене Молодечненского амфитеатра такой благотворительный концерт прошел впервые.  

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все