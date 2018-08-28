В Молодечно состоялся благотворительный концерт с участием фонда UNIHELP

Благотворительный концерт для помощи больным детям состоялся в Молодечно с участием фонда UNIHELP. На сцене летнего амфитеатра в парке Победы выступили популярные белорусские артисты. Во время концерта зрители могли передавать деньги для детей, которым необходимы помощь и поддержка.