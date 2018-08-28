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В Молодечно состоялся благотворительный концерт с участием фонда UNIHELP
Благотворительный концерт для помощи больным детям состоялся в Молодечно с участием фонда UNIHELP. На сцене летнего амфитеатра в парке Победы выступили популярные белорусские артисты. Во время концерта зрители могли передавать деньги для детей, которым необходимы помощь и поддержка.
После завершения концерта собранные средства передали в Международный фонд помощи детям. На сцене Молодечненского амфитеатра такой благотворительный концерт прошел впервые.
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