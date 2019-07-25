Фантазии в стекле! В Молодечно в эти дни проходит выставка стеклянных изделий художников Петра и Татьяны Артемовых. Долгое время мастера работали на Борисовском хрустальном заводе и там экспериментировали и с цветом, и с фактурами прозрачного материала. Сейчас в областном краеведческом музее выставлены двести экспонатов. Художественный образ каждого передан за счет формы, цвета, гранения и шлифования. Промышленные разработки художников Петра и Татьяны Артемовых экспонировались в Будапеште, Лондоне, Париже, Нью-Дели. Посмотреть стеклянные композиции в Молодечно можно до конца месяца.