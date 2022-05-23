Выставка к 150-летию Витольда Бялыницкого-Бирули открылась в Москве

Художник с глазами поэта, умеющий слышать тишину. В Москве открылась выставка выдающегося пейзажиста XX века Витольда Бялыницкого-Бирули. Уроженец Могилевской области много работал в дореволюционной и советской России, а после войны вернулся в родную Беларусь. Поэтому его имя сегодня объединяет культурное пространство двух стран. Самая большая в мире коллекция работ хранится в Национальном художественном музее Беларуси. Часть из них представлена в Москве к 150-летию со дня рождения художника.

Как мемориальные пейзажи спасали в послереволюционное время и почему мастер не использовал яркие цвета- о секретах живописи Бялыницкого-Бирули рассказывает Дарья Белоусова-Петровская.

Эту выставку ждали несколько лет. Подготовка шла два года, из 600 работ Бялыницкого-Бирули, которые хранятся в Национальном музее Беларуси, было выбрано 60. Сегодня дух выдающегося пейзажиста XX столетия словно вернулся в залы Российской академии художеств, где он часто бывал.



Еще в студенчестве Бялыницкий-Бируля познакомился с Исааком Левитаном. Для молодого художника он был непревзойденным авторитетом, поэтому он часто с ним советовался по поводу своих работ. Именно Левитан посоветовал ему уходить от яркого цвета. Поэтому практически все работы Бялыницкого-Бирули словно окутаны серой дымкой, зыбкие и призрачные.

Одна из наиболее известных работ - "Час тишины". Ты словно переносишься в Тверскую область на озеро Удомля, вдыхая немного колючий утренний воздух. Сам автор о своем умении так тонко чувствовать окружающий мир писал: "Нужно замереть так, чтобы услышать природу, пока не услышишь звук собственного сердца".

Он очень тонко чувствовал природу, он сам был охотник. Он очень тонко все подмечал, и его произведения, особенно с натуры, отличаются такой великой чувственностью, тонким лиризмом, даже Репин восторгался, говоря "на ваших работах я отдыхаю". Владимир Прокопцов, гендиректор Национального художественного музея Беларуси

В работе "Зимний сон" художник разговаривает со зрителем на языке символов. Триада - небо, земля, храм - тонко показывает переход от земного к вечному.





Это особый случай такого таланта, который может из большого масштаба выбрать некое камерное пространствои снова это камерное пространство сделать очень большим. Выставка замечательная. Получается такая спокойная, лирическая летопись его души. Андрей Золотов, вице-президент Российской академии художеств

После Октябрьской революции для художника наступает непростое время. В искусстве требуются не лирические, а жесткие индустриальные пейзажи, где главные герои - рабочие и крестьяне. Чтобы выжить и сохранить свой дом-мастерскую "Чайка" в Тверской губернии, Бялыницкий-Бируля находит выход. Он начинает писать мемориальные пейзажи.

Это такой очень грамотный, очень мягкий, очень правильный ход человека, который не хочет иммигрировать. В 24-м году, после смерти Ленина, он едет в Ленинские горки, где возникает удивительная серия тонких пейзажей. И изменив у пейзажей просто название, например, вместо мягкого поэтического названия мы имеем "Горки Ленинские. Верхний пруд". И правильное название вводит его в правильный контекст, но позволяя остаться собой. Юлия Лисай, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси, куратор выставки