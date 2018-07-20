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В Москве открылась выставка династии фотохудожников из Гродно

Фокус на искренность. В Москве открылась выставка династии фотохудожников из Гродно с необычной фамилией Сергей. Черно-белые снимки рассказывают историю города. На кадрах - жизнь без суеты и искренние люди. Радость, задумчивость, влюбленность...

Москва и Гродно культурно сотрудничают уже более 10 лет. В городе на Немане на ближайшее время запланирована выставка российских фотографов.

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