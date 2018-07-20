Фокус на искренность. В Москве открылась выставка династии фотохудожников из Гродно с необычной фамилией Сергей. Черно-белые снимки рассказывают историю города. На кадрах - жизнь без суеты и искренние люди. Радость, задумчивость, влюбленность...