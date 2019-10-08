В Москве открылась выставка Натальи Опиок

Керамическая Ахматова, бронзовая Святая княгиня Ольга и каменный Кожемякин. В Москве открылась выставка известной художницы Натальи Опиок. Уроженка Беларуси, уже много лет работает в России, поэтому не случайно свою юбилейную выставку назвала "Скульптура. Большая малая родина". Ее монументальные скульптурные композиции украшают столицы обеих стран. Так в Доме Милосердия в Минске мастером выполнен Поклонный крест и серия барельефов с изображениями значимых церквей нашей страны. Сейчас автор работает над бюстом героя России, уроженца Беларуси, космонавта Олега Новицкого.



Бюст Олега Новицкого Наталья Опиок планирует подарить посольству Беларуси в Москве.