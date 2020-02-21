В Москве открылась выставка уникальных фотографий деревни Неглюбка Гомельской области

Местный фотограф Федор Кузнецов вел фотолетопись этого места с 1920 по 1961 год. Герои съемок - реальные жители деревни. Неглюбка известна тем, что в конце ХVIII века отсюда многие белорусы массово переселялись на Дальний Восток для освоения новых территорий. Деревня знаменита и своим народным ткачеством. По фотографиям и сейчас можно изучать детали национального белорусского костюма.



Родной язык в посольстве Беларуси в Москве можно было слышать и в исполнении артистов Театра белорусской драматургии. Сатирическая комедия "Мудромер" поднимает тему борьбы с бюрократией, которая актуальна в любое время.



