В Москве показали спектакль Купаловского театра

В посольстве Беларуси в Москве собирали "Урожай". Спектакль с таким названием прошел на сцене культурного центра дипмиссии. Действие происходит в осеннем яблоневом саду, где молодые люди собирают урожай и сталкиваются с простыми бытовыми задачами, например, как забить гвоздь. Автор безжалостно высмеивает инфантильное современное поколение, которое сегодня больше живет в виртуальной иллюзии, чем в реальной жизни.



