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В Москве показали спектакль Купаловского театра
В посольстве Беларуси в Москве собирали "Урожай". Спектакль с таким названием прошел на сцене культурного центра дипмиссии. Действие происходит в осеннем яблоневом саду, где молодые люди собирают урожай и сталкиваются с простыми бытовыми задачами, например, как забить гвоздь. Автор безжалостно высмеивает инфантильное современное поколение, которое сегодня больше живет в виртуальной иллюзии, чем в реальной жизни.
Автор пьесы - известный белорусский драматург Павел Пряжко
"Урожай" на сцене Купаловского поставили лишь спустя 12 лет после его написания. Сегодня его показ приурочен к 100-летию Национального академического театра.
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