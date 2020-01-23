ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

В Москве показали спектакль Купаловского театра

В посольстве Беларуси в Москве собирали "Урожай". Спектакль с таким названием прошел на сцене культурного центра дипмиссии. Действие происходит в осеннем яблоневом саду, где молодые люди собирают урожай и сталкиваются с простыми бытовыми задачами, например, как забить гвоздь. Автор безжалостно высмеивает инфантильное современное поколение, которое сегодня больше живет в виртуальной иллюзии, чем в реальной жизни.

Автор пьесы - известный белорусский драматург Павел Пряжко

"Урожай" на сцене Купаловского поставили лишь спустя 12 лет после его написания. Сегодня его показ приурочен к 100-летию Национального академического театра.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все