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В Москве проходит прощание с Георгием Данелией

В эти минуты в Центральном доме кино в Москве проходит прощание с Георгием Данелией. Величайший режиссер Советского Союза умер 4 апреля на 89 году жизни после продолжительной болезни. Его фильмы знакомы людям едва ли не по всему миру: "Я шагаю по Москве", "Не горюй!", "Джентльмены удачи", "Мимино" и "Кин-дза-дза". Сам Данелия нередко выступал сценаристом своих лент, а также появлялся в эпизодах. Похоронят режиссера на Новодевичьем кладбище.

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