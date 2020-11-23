В Москве прошел IV Международный фестиваль театральных школ стран BRICS. Из-за коронавируса в этом году организаторы и участники пошли на эксперимент. Эпическую пьесу немецкого драматурга Бертольда Брехта "Мамаша Кураж и ее дети", каждый театр играл у себя на Родине на языке своей страны и в режиме онлайн транслировал свою часть постановки в Москву, в Институт театрального искусства имени Иосифа Кобзона. Так, новейшие IT-технологии объединили живые офлайн-действия на сцене и онлайн на экране в единое театральное произведение. Беларусь каждый год участвует в фестивале и в этот раз удивила необычной трактовкой известной пьесы, где актеры диалоги героев передавали через пластику тела.