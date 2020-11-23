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В Москве прошел IV Международный фестиваль театральных школ стран BRICS

7 стран, 7 языков и 1 спектакль

В Москве прошел IV Международный фестиваль театральных школ стран BRICS. Из-за коронавируса в этом году организаторы и участники пошли на эксперимент. Эпическую пьесу немецкого драматурга Бертольда Брехта "Мамаша Кураж и ее дети", каждый театр играл у себя на Родине на языке своей страны и в режиме онлайн транслировал свою часть постановки в Москву, в Институт театрального искусства имени Иосифа Кобзона. Так, новейшие IT-технологии объединили живые офлайн-действия на сцене и онлайн на экране в единое театральное произведение. Беларусь каждый год участвует в фестивале и в этот раз удивила необычной трактовкой известной пьесы, где актеры диалоги героев передавали через пластику тела.

Постановка "Мамаша Кураж и ее дети" была выбрана неслучайно. 2020 год - год 75-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне, а пьеса как раз рассказывает о трагедии женщины, которая потеряла всех своих детей во время войны.

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