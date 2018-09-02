В Москве простились с Иосифом Кобзоном

Самая грустная новость недели - о человеке, который внес, без преувеличения, огромный вклад в советскую, постсоветскую и мировую культуру. Сегодня на Востряковском кладбище в Москве прощались с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном. Он умер в возрасте 80 лет.

"Ушел великий артист, но его мастерство, талант и удивительный голос будут жить в бессмертном музыкальном наследии", - такие слова и соболезнования родным и близким Иосифа Давыдовича адресовал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Всесоюзная популярность и любовь миллионов слушателей пришли к Иосифу Кобзону еще в 60-ых. Именно его лирико-драматический баритон дал вторую жизнь военно-патриотическим песням, большинство из которых ассоциируется именно с этим артистом. Поистине народный любимец совмещал творческую деятельность с общественной и политической. Не единожды первым приходил на помощь в горячих и конфликтных точках, а с середины 90-ых стал депутатом Госдумы России.