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В Москве простились с Иосифом Кобзоном
Самая грустная новость недели - о человеке, который внес, без преувеличения, огромный вклад в советскую, постсоветскую и мировую культуру. Сегодня на Востряковском кладбище в Москве прощались с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном. Он умер в возрасте 80 лет.
"Ушел великий артист, но его мастерство, талант и удивительный голос будут жить в бессмертном музыкальном наследии", - такие слова и соболезнования родным и близким Иосифа Давыдовича адресовал Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Всесоюзная популярность и любовь миллионов слушателей пришли к Иосифу Кобзону еще в 60-ых. Именно его лирико-драматический баритон дал вторую жизнь военно-патриотическим песням, большинство из которых ассоциируется именно с этим артистом. Поистине народный любимец совмещал творческую деятельность с общественной и политической. Не единожды первым приходил на помощь в горячих и конфликтных точках, а с середины 90-ых стал депутатом Госдумы России.
Здоровье певца заметно ухудшилось в начале лета. Артиста госпитализировали в одну из московских клиник, и долгое время он находился под наблюдением врачей. Иосиф Кобзон не раз признавался, как сильно любит Беларусь, был постоянным гостем "Славянского базара в Витебске" и давал десятки концертов. Гастролировал даже во время тяжелой болезни, помогал тем, кто нуждался в помощи, смело высказывался по самым острым вопросам и, часто говорил, что счастлив всем этим.
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