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В Москве состоялась презентация нового трека Зины Куприянович

В Москве состоялась презентация нового трека молодой белорусской певицы Зины Куприянович - финалистки телешоу "Новая фабрика звезд". Событие приурочено ко дню рождения девушки. 17 сентября ей исполнилось 16. Певица объявила о начале сольной карьеры и своем новом сценическом имени - Зена.

Поздравить Зену с днем рождения пришли известные российские исполнители и медиаперсоны: Валерия и Иосиф Пригожин, Юлиана Караулова, Доминик Джокер и, конечно, Виктор Дробыш. К слову, продюсера и исполнительницу ждет совместный проект.

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