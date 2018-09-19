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В Москве состоялась презентация нового трека Зины Куприянович
В Москве состоялась презентация нового трека молодой белорусской певицы Зины Куприянович - финалистки телешоу "Новая фабрика звезд". Событие приурочено ко дню рождения девушки. 17 сентября ей исполнилось 16. Певица объявила о начале сольной карьеры и своем новом сценическом имени - Зена.
Поздравить Зену с днем рождения пришли известные российские исполнители и медиаперсоны: Валерия и Иосиф Пригожин, Юлиана Караулова, Доминик Джокер и, конечно, Виктор Дробыш. К слову, продюсера и исполнительницу ждет совместный проект.
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