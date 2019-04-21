15 часов непрерывной работы, яркие образы и экстремальная хореография. ЗЕНА сняла клип на песню "Like it"

Почти 15 часов непрерывной работы, яркие образы и экстремальная хореография. В Москве состоялись съемки клипа на песню "Like it". Именно с этой композицией ЗЕНА представит Беларусь на "Евровидении-2019". Постановщик клипа и номера - известный в Украине режиссер Андрей Царь. В 2009 он ставил хореографию к номеру певицы Лабоды. Так как ЗЕНА одна из самых юных участниц конкурса, ей недавно исполнилось 16, клип будет своеобразном коктейлем, где харизма девушки сочетается с молодежными музыкальными и танцевальными течениями.



На национальном отборе ЗЕНА покорила профессиональное жюри. Певица набрала 69 из 70 баллов. В мае она представит Беларусь в Израиле на конкурсе "Евровидение". В первом полуфинале ЗЕНА выступит под номером 8. Финал состоится в Тель-Авиве 18 мая.