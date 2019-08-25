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В Москве торжественно открылся фестиваль военных оркестров "Спасская башня"

От "Песняров" до тяжелого рока. В Москве торжественно открылся фестиваль военных оркестров "Спасская башня". 25 коллективов из 14 стран устроили настоящее красочное шоу. Беларусь представили оркестр и рота почетного караула Вооруженных сил. В репертуаре более 500 произведений композиторов - классиков и современников. Наши военные музыканты приехали с новой программой: вышли на Красную площадь под "Косил Ясь конюшину" и удивили зрителя фантазией из микса народных белорусских песен в сопровождении скрипки и 120 бойцов роты почетного караула.

Также по Красной площади под звуки барабанов и волынки прошлись грозные кельты. Отставные альпийские стрелки исполнили итальянскую классику. Военный оркестр Азербайджана, дебютант фестиваля, зажигал не только народной музыкой, но и танцами. По традиции кульминацией праздника стало совместное исполнение русского марша "Прощание славянки".

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