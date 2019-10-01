В Москве в эти минуты прощаются с Марком Захаровым

Гражданская панихида проходит на основной сцене театра "Ленком". Там собрались родные и близкие знаменитого режиссера, известные актеры, а также многочисленные поклонники. Прощание продлится до 14 часов. После этого Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище.