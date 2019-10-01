ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

В Москве в эти минуты прощаются с Марком Захаровым

Гражданская панихида проходит на основной сцене театра "Ленком". Там собрались родные и близкие знаменитого режиссера, известные актеры, а также многочисленные поклонники. Прощание продлится до 14 часов. После этого Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все