В Мозыре стартовал культурно-спортивный фестиваль "Вытокi"

Будет такая молодежная образовательная программа, будет действительно очень интересно, с тем, чтобы мы могли какие-то проекты и больше подсвечивать, и, может быть, даже более популяризировать, с тем, чтобы они не только возникали, но и развивались, давали какой-то результат.

Валентина Дынич, соорганизатор фестиваля "Вытокi"