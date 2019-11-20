В музее истории белорусской литературы - экспозиция белорусских костюмов

Рубашка, юбка, понева и передник - как дополнительный оберег женского лона. Через женские национальные костюмы разных уголков Беларуси экспозиция в музее истории белорусской литературы знакомит с самобытностью нашего наследия. Каждый регион имеет свою историю и неповторимую культуру. Выставка дает уникальную возможность увидеть все мелочи, модные аксессуары, орнамент и фасоны девичьих и женских национальных нарядов Кобринского, Березинского, Ляховичского, Калинковичского и Малоритского районов Беларуси. В дополнение экспозиции - рисованные ковры и коллекция полотенец, а также предметы ткачества, изделия из соломы, глины, лозы и бересты.

