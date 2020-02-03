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В Музее истории и культуры Новополоцка открылась экспозиция из фондов московского Музея Победы
Музей истории и культуры Новополоцка и Центральный музей Великой Отечественной войны в Москве подписали договор о сотрудничестве. Первый совместный проект уже презентован широкой публике. В выставочном зале Новополоцка открылась экспозиция из фондов Музея Победы - 20 портретов, на которых изображены солдаты Великой Отечественной. Ольга Масловская вгляделась в лица защитников.
На выставке представлены 20 портретов кисти военных художников
Улыбчивый парень лет двадцати с пулеметом наперевес, на груди медаль "За отвагу". Николай и Иосиф Кункис едва сдерживают слезы, глядя на черно-белый портрет отца. Портрет, о существовании которого не догадывались. Ветеран никогда не рассказывал, что однажды позировал фронтовому художнику.
Николай и Иосиф Кункис, сыновья М. И. Кункиса:
"У него на груди медаль "За отвагу" за подвиг, который он совершил будучи снайпером - убил 35 фашистов. Позже был награжден орденом Красной Звезды, когда уже уничтожил 86 фашистов".
Копия военного портрета М. Кункиса передана сыновьям
Максим Кункис родом из Дисны, на фронт был призван в 1942 году. Документальные факты вывели поисковиков на родных героя. Сыновья живут в Новополоцке, а в честь деда назвали внука, который, говорят, очень похож на изображенного на картине деда. Копия портрета отныне будет храниться в семье.
Выставка "Фронтовой портрет. Судьба солдата" - совместный проект Музея истории Новополоцка и Музея Победы на Поклонной горе. Авторы работ - военные художники, в непростых условиях выполнявшие редакционные задания.
На выставке впервые представлены 10 портретов наших земляков
В отдельном зале - портреты уроженцев Беларуси. Это десять работ. Гвардии капитан Мазаник, рядовой Зенько. За 75 лет мирной жизни эти картины выставляются впервые.
Лишь фамилия и место призыва. О судьбах этих людей почти ничего не знали. Заполнить пробел решили белорусские поисковики. Полгода работы в архиве, переписка, звонки - и рядом с портретами появились рассказы о боевом пути героев.
Ксения Антонова, главный хранитель фондов народного музея боевой славы СШ № 2 г. Новополоцка:
"Работала с книгой "Память" по регионам нашей страны. Вот этот портрет врача-хирурга Карпа Яковлевича. Так как он был хирург, посмотрите, как художник изобразил крепкие сильные руки, которые спасали жизни".
Поисковики ищут потомков изображенных на полотнах героев
Поисковики не оставляют надежду разыскать потомков воинов, изображенных на фронтовых портретах. Рядом с портретами на выставке можно увидеть пейзажи Беларуси - родины, за которую сражались герои.
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