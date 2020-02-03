В Музее истории и культуры Новополоцка открылась экспозиция из фондов московского Музея Победы

Музей истории и культуры Новополоцка и Центральный музей Великой Отечественной войны в Москве подписали договор о сотрудничестве. Первый совместный проект уже презентован широкой публике. В выставочном зале Новополоцка открылась экспозиция из фондов Музея Победы - 20 портретов, на которых изображены солдаты Великой Отечественной. Ольга Масловская вгляделась в лица защитников.





На выставке представлены 20 портретов кисти военных художников

Улыбчивый парень лет двадцати с пулеметом наперевес, на груди медаль "За отвагу". Николай и Иосиф Кункис едва сдерживают слезы, глядя на черно-белый портрет отца. Портрет, о существовании которого не догадывались. Ветеран никогда не рассказывал, что однажды позировал фронтовому художнику.

Николай и Иосиф Кункис, сыновья М. И. Кункиса:

"У него на груди медаль "За отвагу" за подвиг, который он совершил будучи снайпером - убил 35 фашистов. Позже был награжден орденом Красной Звезды, когда уже уничтожил 86 фашистов".

Копия военного портрета М. Кункиса передана сыновьям

Максим Кункис родом из Дисны, на фронт был призван в 1942 году. Документальные факты вывели поисковиков на родных героя. Сыновья живут в Новополоцке, а в честь деда назвали внука, который, говорят, очень похож на изображенного на картине деда. Копия портрета отныне будет храниться в семье.

Выставка "Фронтовой портрет. Судьба солдата" - совместный проект Музея истории Новополоцка и Музея Победы на Поклонной горе. Авторы работ - военные художники, в непростых условиях выполнявшие редакционные задания.

На выставке впервые представлены 10 портретов наших земляков

В отдельном зале - портреты уроженцев Беларуси. Это десять работ. Гвардии капитан Мазаник, рядовой Зенько. За 75 лет мирной жизни эти картины выставляются впервые.

Лишь фамилия и место призыва. О судьбах этих людей почти ничего не знали. Заполнить пробел решили белорусские поисковики. Полгода работы в архиве, переписка, звонки - и рядом с портретами появились рассказы о боевом пути героев.

Ксения Антонова, главный хранитель фондов народного музея боевой славы СШ № 2 г. Новополоцка:

"Работала с книгой "Память" по регионам нашей страны. Вот этот портрет врача-хирурга Карпа Яковлевича. Так как он был хирург, посмотрите, как художник изобразил крепкие сильные руки, которые спасали жизни".



Поисковики ищут потомков изображенных на полотнах героев