В Музее истории Минска проходит выставка свадебных платьев

История свадебной моды и культуры - в выставочных залах Музея истории города Минска. В основе экспозиции - коллекция свадебных платьев и аксессуаров с 50-х годов XX века. Символику свадебного обряда, имеющую глубокий сакральный смысл, дополняют традиционные свадебные короны жениха и невесты. А по вышитым рушникам, расписным сундукам и аутентичным аксессуарам можно было узнать невесту своего региона. В 60-е годы стали выходить замуж в мини, в 70-е в моду вошли лаконичные кружевные платья в пол. Великолепие и элегантность свадебных нарядов характеризуют 80-е.