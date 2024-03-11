3.70 BYN
2.96 BYN
3.45 BYN
В Музее истории Минска проходит выставка свадебных платьев
История свадебной моды и культуры - в выставочных залах Музея истории города Минска. В основе экспозиции - коллекция свадебных платьев и аксессуаров с 50-х годов XX века. Символику свадебного обряда, имеющую глубокий сакральный смысл, дополняют традиционные свадебные короны жениха и невесты. А по вышитым рушникам, расписным сундукам и аутентичным аксессуарам можно было узнать невесту своего региона. В 60-е годы стали выходить замуж в мини, в 70-е в моду вошли лаконичные кружевные платья в пол. Великолепие и элегантность свадебных нарядов характеризуют 80-е.
Красота и чистота невесты на протяжении веков воспевалась у разных народов и стран. Дизайнер Светлана Веробей воплотила в своей свадебной коллекции одежды строчки белорусских поэтов и даже полет аиста.