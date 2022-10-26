В музее оценили ущерб после атаки экоактивистов на картину Моне

24 октября экоактивисты облили картофельным пюре картину знаменитого французского художника Клода Моне в Потсдамском музее Барберини. Эксперты оценили ущерб нападения на произведение искусства в несколько тысяч евро, пишет РИА Новости.

Экоактивисты из группы "Последнее поколение" облили полотно Моне из серии "Стога сена". Свои действия они мотивировали желанием привлечь внимание к климатическим проблемам. "Эта картина не будет иметь значения, когда мы должны будем бороться за еду", - заявила экоактивистка, участвовавшая в акции.

Изначально представители музея проинформировали, что неизвестно, повреждено ли само полотно, которое находилось за защитным стеклом. В среду в учреждении сообщили, что на восстановление старинной рамы и стены придется потратить несколько тысяч евро. Руководство музея рассматривает возможность потребовать возмещения ущерба в суде. Стоимость картины, которую атаковали экоактивисты, оценивается примерно в $ 111 млн.

Сейчас музей временно закрыли, чтобы провести консультации с владельцами выставленных картин.

Ранее похожая акция протеста состоялась в Лондоне. Экоактивистки облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи". Полотно находилось под защитным стеклом, поэтому не пострадало, повреждения получила только рама.