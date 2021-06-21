В Мяделе прошел Республиканский фестиваль хорового искусства

Республиканский фестиваль хорового искусства прошел в Мяделе. "Певческое поле" собрало 26 коллективов со всех уголков страны, в основном любительских. Половина из них - представители Минской области. Почти за 70 лет истории фестиваль из регионального перешел в статус национального. Всех участников разделили на 2 группы. Первая объединила народные вокально-хоровые коллективы и исполнителей. Вторая - академические хоры и ансамбли.