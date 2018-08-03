3.73 BYN
В Мядельском районе открывается фестиваль, посвященный Дмитрию Шостаковичу
Третий музыкальный фестиваль, который посвящен выдающемуся композитору ХХ века Дмитрию Шостаковичу, открывается сегодня в Мядельском районе. Кстати, прадед музыканта родился в белорусском местечке Шеметово. В этом году открытие форума в поселке Нарочь. В концертной программе примут участие музыканты из Беларуси, Франции, Сербии и Болгарии.
В рамках фестиваля пройдут четыре концерта, где будет звучать музыка Дмитрия Шостаковича, Вивальди, Перголези и Дмитрия Смольского. Завершится фестиваль 9 августа в Шеметове.