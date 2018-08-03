В Мядельском районе стартовал Международный фестиваль классической музыки "В Шеметово у Шостаковичей"

В Мядельском районе (в поселке Нарочь) полчаса назад стартовал 3-й Международный фестиваль классической музыки "В Шеметово у Шостаковичей".

Несколько лет назад открылись документы, подтверждающие белорусское происхождение по отцовской линии всемирно известного композитора - музыкального гения 20 века Дмитрия Шостаковича. Его прадед Петр Михайлович Шостакович родился в начале 19 века в белорусском местечке Шеметово. Всего в программе праздника 4 концерта. Открытие проходит в нарочанском костеле Святого апостола Андрея. Музыка Шостаковича и Вивальди звучит в исполнении белорусских музыкантов, выпускников Академии музыки. Специально для этого концерта из Франции приехали скрипачка Шарлот Жуйяр и габоист Жером Гишар.