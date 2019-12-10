В Национальном историческом музее - новогодние игрушки из Европы, Азии, Австралии, Америки и Африки

Проект "Музей елочных игрушек" знакомит с традициями новогодних праздников таких экзотических стран, как Южная Корея, Иран, Конго, Перу, Антигуа и Барбуда, Новая Зеландия и множества других. Среди уникальных экспонатов - копия подарка Папе Римскому Иоанну Павлу Второму. Древний шар конца 19 столетия с елки Венского бала и рекордсмен Гиннесса - самый большой стеклянный шар.

Экспозиция построена по принципу магического лабиринта, в котором представлена история производства стеклянных елочных украшений с середины 19 века и до настоящего времени. В рамках проекта дают мастер-классы по изготовлению новогоднего декора.



