В Национальном историческом музее открылась тематическая выставка

В Национальном историческом музее в рамках Дней культуры Вьетнама открылась тематическая выставка. Экспозиция презентует сотни произведений народных промыслов - керамику, бамбуковые, лакокрасочные изделия, из ротанга. Также представлены национальные костюмы Вьетнама. Среди них и традиционный наряд - аозай. Это длинная шелковая рубаха, которую носят навыпуск.

Дни культуры Вьетнама в Беларуси будут продолжаться до конца недели.