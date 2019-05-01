Портретная деревянная скульптура, мелкая пластика из бивня моржа, авторские рукояти и эфесы. В Национальном историческом музее открылась выставка работ скульптора Андрея Сагалова, которые передают атмосферу событий и образов давних веков. Коллекция собиралась на протяжении 19 лет. В изготовлении фигур применялись классические материалы: металл, дерево и кость, характерные для средневековой техники европейских ремесел.



Идейным вдохновителем автора стало увлечение немецкой деревянной скульптурой времен поздней готики и раннего Ренессанса с волшебными и захватывающими персонажами воинов и горожан-европейцев.



В портретном творчестве нашли отражение образы средневековых охотников, строителей и участников боевых сражений. Выставка продлится до 14 мая.



