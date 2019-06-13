В Национальном историческом музее открылся один из проектов фестиваля "Арт-Минск"

В Национальном историческом музее Беларуси открылся один из проектов фестиваля "Арт-Минск", посвященный графике. Выставка показывает работы, которые раскрывают широкий спектр современной белорусской станковой и книжной графики. Выставлены произведения Всеволода Швайбы, Тамары Дементьевой и других представителей белорусской графической школы.



Международный фестиваль искусств "Арт-Минск", который является частью культурной программы Европейских игр, в этом году объединяет шестнадцать выставочных площадок в разных районах Минска. В нем принимают участие двести сорок художников.