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В Национальном историческом музее открылся один из проектов фестиваля "Арт-Минск"
В Национальном историческом музее Беларуси открылся один из проектов фестиваля "Арт-Минск", посвященный графике. Выставка показывает работы, которые раскрывают широкий спектр современной белорусской станковой и книжной графики. Выставлены произведения Всеволода Швайбы, Тамары Дементьевой и других представителей белорусской графической школы.
Международный фестиваль искусств "Арт-Минск", который является частью культурной программы Европейских игр, в этом году объединяет шестнадцать выставочных площадок в разных районах Минска. В нем принимают участие двести сорок художников.
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