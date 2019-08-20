В Национальном историческом музее открывается выставка художницы Зои Литвиновой

Путешествие в "Сто дорог" проведет Национальный исторический музей. Сегодня в корпусе на Карла Маркса открывается персональная выставка белорусской художницы Зои Литвиновой. Мастер изобразила повседневную жизнь белорусских деревень и восточных базаров в акварели. Всего в экспозиции - более сорока этюдов и зарисовок, многим более трех десятков лет.