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В Национальном историческом музее открывается выставка художницы Зои Литвиновой

Путешествие в "Сто дорог" проведет Национальный исторический музей. Сегодня в корпусе на Карла Маркса открывается персональная выставка белорусской художницы Зои Литвиновой. Мастер изобразила повседневную жизнь белорусских деревень и восточных базаров в акварели. Всего в экспозиции - более сорока этюдов и зарисовок, многим более трех десятков лет.

Творчество Литвиновой высоко оценили западные искусствоведы

В 90-х картины заслуженного деятеля искусств Беларуси часто экспонировались в странах Европы. В 2005 Зоя Литвинова стала кавалером французского ордена "За заслуги в области литературы и искусства".

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