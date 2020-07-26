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В Национальном историческом музее представлен проект "Спадчына Беларусі"
В Национальном историческом музее провели арт-инвентаризацию нашего наследия. Речь идет о проекте "Спадчына Беларусі". Он подробно описывает архитектурные памятники и предметы декоративно-прикладного искусства, которые сохранились на территории нашей страны с 9-го века. Работа над ними идет почти 20 лет, и за это время инициатива двух авторов - Олега Лукашевича и Александра Алексеева - получила несколько воплощений - презентационные книги-альбомы, документальные фильмы и фотоснимки. Альбомы вместе с создателями объездили ближнее и дальнее зарубежье, находятся в частных коллекциях высших государственных лиц и звезд экрана. А книга - абсолютный бестселлер - с 2004 года было выдано 46 с половиной тысяч экземпляров.
Частью проекта "Спадына Беларусі" стали документальные фильмы - портреты наших выдающихся предков, современников, уроженцев Беларуси. Широкую публичность проект получил благодаря фотовыставке под открытым небом - на ограждении парка Челюскинцев.
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